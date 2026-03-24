Аэропорт Калуги вновь принимает и отправляет рейсы

План «Ковёр» в воздушной гавани Калуги был снят. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении.

Ранее военнослужащие группировки «Запад» за сутки перехватили 64 тяжёлых беспилотника Вооружённых сил Украины. Также были сбиты 28 дронов самолётного типа и два барражирующих припаса. «Северная» группировка, в свою очередь, поразила значительное количество воздушных целей и объектов инфраструктуры противника: 215 беспилотников самолётного типа и 42 тяжёлых боевых квадрокоптера модели R-18.