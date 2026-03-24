Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 06:51

Посол Келин: Атака украинских сил по Брянску повлечёт печальные последствия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что удар по Брянску повлечёт последствия для всех, кто, по его словам, был причастен к его подготовке. Об этом он сообщил ТАСС.

«Однако любые действия влекут последствия. И для всех, кто причастен к трагедии в Брянске, последствия будут самыми печальными», — сказал он.

Атака по гражданскому населению произошла на фоне активизации политико-дипломатических усилий по украинскому направлению. По его оценке, такие действия могут быть направлены на срыв переговорного процесса. Келин также заявил, что подобные эпизоды используются как инструмент давления и провокаций в моменты, когда появляются перспективы для диалога по урегулированию.

Отдельно он упомянул участие британской стороны, указав, что применение некоторых видов вооружений невозможно без внешней поддержки. При этом он связал это с демонстрацией возможностей и политических амбиций Лондона. Дипломат добавил, что подобные шаги могут рассматриваться как попытка подчеркнуть влияние Великобритании на происходящие процессы.

Киевский неонацист Карась* оказался связан с ракетным ударом по Брянску
Киевский неонацист Карась* оказался связан с ракетным ударом по Брянску

Напомним, что 10 марта ВСУ атаковали Брянск. Удары пришлись по разным районам, после чего была объявлена ракетная опасность и жителей призвали укрыться в безопасных местах. В результате удара погибли восемь человек, ещё десятки получили ранения. Часть пострадавших была госпитализирована и находилась под наблюдением врачей в медицинских учреждениях Брянска, Москвы и федеральных центров.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar