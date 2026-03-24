Посол Келин: Атака украинских сил по Брянску повлечёт печальные последствия
© Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что удар по Брянску повлечёт последствия для всех, кто, по его словам, был причастен к его подготовке. Об этом он сообщил ТАСС.
«Однако любые действия влекут последствия. И для всех, кто причастен к трагедии в Брянске, последствия будут самыми печальными», — сказал он.
Атака по гражданскому населению произошла на фоне активизации политико-дипломатических усилий по украинскому направлению. По его оценке, такие действия могут быть направлены на срыв переговорного процесса. Келин также заявил, что подобные эпизоды используются как инструмент давления и провокаций в моменты, когда появляются перспективы для диалога по урегулированию.
Отдельно он упомянул участие британской стороны, указав, что применение некоторых видов вооружений невозможно без внешней поддержки. При этом он связал это с демонстрацией возможностей и политических амбиций Лондона. Дипломат добавил, что подобные шаги могут рассматриваться как попытка подчеркнуть влияние Великобритании на происходящие процессы.
Напомним, что 10 марта ВСУ атаковали Брянск. Удары пришлись по разным районам, после чего была объявлена ракетная опасность и жителей призвали укрыться в безопасных местах. В результате удара погибли восемь человек, ещё десятки получили ранения. Часть пострадавших была госпитализирована и находилась под наблюдением врачей в медицинских учреждениях Брянска, Москвы и федеральных центров.
