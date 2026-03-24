Посол Келин: Атака украинских сил по Брянску повлечёт печальные последствия

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что удар по Брянску повлечёт последствия для всех, кто, по его словам, был причастен к его подготовке. Об этом он сообщил ТАСС.

«Однако любые действия влекут последствия. И для всех, кто причастен к трагедии в Брянске, последствия будут самыми печальными», — сказал он.

Атака по гражданскому населению произошла на фоне активизации политико-дипломатических усилий по украинскому направлению. По его оценке, такие действия могут быть направлены на срыв переговорного процесса. Келин также заявил, что подобные эпизоды используются как инструмент давления и провокаций в моменты, когда появляются перспективы для диалога по урегулированию.

Отдельно он упомянул участие британской стороны, указав, что применение некоторых видов вооружений невозможно без внешней поддержки. При этом он связал это с демонстрацией возможностей и политических амбиций Лондона. Дипломат добавил, что подобные шаги могут рассматриваться как попытка подчеркнуть влияние Великобритании на происходящие процессы.