Её выбросило из самолёта вместе с креслом: в Нью-Йорке рассказали о чудесном спасении стюардессы

После авиакатастрофы в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке внимание СМИ привлекла история бортпроводницы Соланж Трембле. Во время столкновения самолёта Air Canada Express с пожарной машиной её выбросило из лайнера вместе с креслом, но она выжила.

По данным NBC News, стюардесса оставалась пристёгнутой к служебному креслу с четырёхточечным ремнём. Эксперты отмечают, что такие кресла прочнее обычных пассажирских и рассчитаны на куда более тяжёлые нагрузки, что, вероятно, и спасло ей жизнь.

Дочь пострадавшей рассказала, что у женщины диагностированы множественные переломы ноги, ей предстоит операция, но в целом её состояние остаётся стабильным. Сама семья называет случившееся настоящим чудом.

Расследование причин катастрофы продолжается. По предварительным данным, следователи изучают действия диспетчера и координацию движения техники на полосе в момент посадки самолёта.