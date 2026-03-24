Её выбросило из самолёта вместе с креслом: в Нью-Йорке рассказали о чудесном спасении стюардессы
NBC News: Стюардесса выжила после того, как её выбросило из самолёта в Нью-Йорке
После авиакатастрофы в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке внимание СМИ привлекла история бортпроводницы Соланж Трембле. Во время столкновения самолёта Air Canada Express с пожарной машиной её выбросило из лайнера вместе с креслом, но она выжила.
Трагедия произошла при посадке рейса из Монреаля. Региональный Bombardier CRJ-900 столкнулся на полосе с пожарной машиной, которая пересекала ВПП из-за другой нештатной ситуации. В результате погибли оба пилота. На борту находились около 70 пассажиров и члены экипажа. После аварии в больницы доставили десятки человек, хотя большинство позже отпустили домой. Несколько пострадавших, включая саму Трембле, получили более серьёзные травмы.
По данным NBC News, стюардесса оставалась пристёгнутой к служебному креслу с четырёхточечным ремнём. Эксперты отмечают, что такие кресла прочнее обычных пассажирских и рассчитаны на куда более тяжёлые нагрузки, что, вероятно, и спасло ей жизнь.
Дочь пострадавшей рассказала, что у женщины диагностированы множественные переломы ноги, ей предстоит операция, но в целом её состояние остаётся стабильным. Сама семья называет случившееся настоящим чудом.
Расследование причин катастрофы продолжается. По предварительным данным, следователи изучают действия диспетчера и координацию движения техники на полосе в момент посадки самолёта.
