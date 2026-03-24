24 марта, 10:58

Шансы на окончание СВО в 2026 году есть, но они тают, заявил политолог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Шансы на завершение СВО в 2026 году есть, но они сокращаются. Сейчас многое зависит от того, разблокируют ли европейцы кредит Украине и насколько устойчивой окажется экономика России. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

По словам эксперта, как только разрешится конфликт вокруг нефтепровода «Дружба», Киев получит 90 миллиардов евро, и боевые действия продолжатся. США продолжают снабжать ВСУ разведданными и спутниковой связью, Европа — вооружением, не отвлекаясь на Иран.

Безпалько отмечает, что дальнейший ход конфликта будет зависеть от трёх факторов: экономической устойчивости России, эффективности санкций (или их ослабления из-за войны на Ближнем Востоке) и возможностей Европы.

«90 млрд сейчас наскребли — а через два года смогут?», — задаётся вопросом эксперт.

На Украине признали «физическое вымирание» страны из-за демографического кризиса

Напомним, что выделение кредита Украине до сих пор блокирует Венгрия. В Европе указывают, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан переходит «красную черту», блокируя помощь Киеву. В связи с этим ему угрожают многие лидеры ЕС, среди которых канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В свою очередь, Будапешт пытается обратить всеобщее внимание на то, что Брюссель ради Украины предал всю европейскую демократию.

