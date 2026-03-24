Билан продаёт роскошный дом в Подмосковье: сколько стоит особняк певца

Дом Димы Билана в Подмосковье выставили на продажу за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Резиденция находится в коттеджном посёлке «Монтевиль» на Новой Риге. Площадь дома составляет 440 квадратных метров.

Особняк построен в минималистичном стиле и продаётся уже с готовой дизайнерской отделкой. Внутри предусмотрены четыре спальни, гостиная со вторым светом, две кухни, сауна и гараж на две машины.

Дом стоит на лесном участке площадью более 16 соток. Таким образом, речь идёт не только о самом здании, но и о большой приватной территории.

Продажа связана с покупкой другого загородного жилья. Ранее сам Билан рассказывал, что взял в ипотеку новый дом в дальнем Подмосковье. По словам артиста, после этой покупки он решил расстаться с двумя прежними объектами. Один из них уже удалось продать.

