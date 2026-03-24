Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в социальной сети X предупредил, что отказ Финляндии от диалога с Россией может привести к катастрофе для республики. Он подчеркнул, что Москва может быстро обеспечить Хельсинки нефтью и удобрениями, если власти решатся на контакт.

«Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву? Россия, разумеется, находится совсем рядом с нами, поэтому мы при желании можем получить нефть и, возможно, удобрения в мгновение ока», — написал Малинен.

Профессор отметил, что будущее политическое положение Финляндии полностью зависит от решений, принимаемых её текущим правительством.

Стоит отметить, что в марте наблюдался резкий рост цен на энергоносители, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке, что фактически привело к перекрытию Ормузского пролива. С начала месяца стоимость нефти Brent выросла на 55%, превысив 110 долларов за баррель, а биржевые цены на газ в Европе увеличились на 67%.