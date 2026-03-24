24 марта, 17:53

Пострадавшую при взрыве в Севастополе девочку прооперируют

В Севастополе девочку, получившую тяжёлые ранения при взрыве в многоэтажном доме, готовят к операции. Как отметил представитель городского здравоохранения, у ребёнка сложные повреждения внутренних органов, пишет ТАСС.

Состояние девочки оценивается как крайне тяжёлое. Некоторые из пострадавших уже выписаны из больницы.

Дело о незаконном хранении взрывного устройства завели после взрыва в Севастополе

Напомним, что взрыв произошёл сегодня ночью. Пострадали более 10 человек, двое погибли. Следственный комитет сообщил, что эпицентром взрыва стал балкон квартиры на первом этаже. Версия о взрыве бытового газа была полностью исключена. Эксперты провели необходимые проверки и пришли к единому заключению, исключив эту причину.

Юлия Сафиулина
