NASA объявило о планах построить постоянную базу на Луне

NASA объявило о переходе к новому этапу освоения Луны — созданию постоянной базы на её поверхности. Ради этого агентство приостанавливает проект орбитальной станции Gateway в нынешнем виде. Специалисты пояснили, что делают ставку на инфраструктуру прямо на Луне.

«Чтобы обеспечить устойчивое присутствие человека… объявлен поэтапный подход», — говорится в заявлении.

При этом часть оборудования от Gateway планируют использовать в новом проекте, а также привлечь международных партнёров. Строительство базы разделят на три этапа. Сначала на Луну доставят технику и создадут базовую инфраструктуру — энергию, связь и научные модули. Затем начнётся формирование обитаемой среды и логистики, приближенной к земной.

Финальная цель — обеспечить длительное и постоянное присутствие человека на спутнике Земли. В перспективе речь идёт о жилых комплексах и полноценной транспортной системе на Луне.