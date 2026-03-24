NASA объявило о планах построить постоянную базу на Луне
NASA объявило о переходе к новому этапу освоения Луны — созданию постоянной базы на её поверхности. Ради этого агентство приостанавливает проект орбитальной станции Gateway в нынешнем виде. Специалисты пояснили, что делают ставку на инфраструктуру прямо на Луне.
«Чтобы обеспечить устойчивое присутствие человека… объявлен поэтапный подход», — говорится в заявлении.
При этом часть оборудования от Gateway планируют использовать в новом проекте, а также привлечь международных партнёров. Строительство базы разделят на три этапа. Сначала на Луну доставят технику и создадут базовую инфраструктуру — энергию, связь и научные модули. Затем начнётся формирование обитаемой среды и логистики, приближенной к земной.
Финальная цель — обеспечить длительное и постоянное присутствие человека на спутнике Земли. В перспективе речь идёт о жилых комплексах и полноценной транспортной системе на Луне.
Ранее Life.ru писал, что 22 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-33». Корабль вёз на станцию 2509 килограммов грузов — топливо, воду, кислород, оборудование для экспериментов и продовольствие для экипажа. Сегодня «Прогресс МС-33» уже успешно пристыковался к МКС.
