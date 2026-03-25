Политолог раскрыл, на каких условиях Тегеран может пойти на сделку с Вашингтоном

Иран может принять часть американских условий по урегулированию конфликта, но взамен потребует вывода войск Соединённых Штатов с Ближнего Востока. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил политолог Дмитрий Аграновский.

Эксперт считает, что стороны способны достичь компромисса, однако он вряд ли будет построен исключительно на американских требованиях. Вашингтон ищет выход из сложившейся ситуации, поскольку развитие событий пошло не по запланированному сценарию. Иранской стороне удалось грамотно сконцентрировать ресурсы на узких направлениях и использовать их с высокой эффективностью.

По словам Аграновского, текущий конфликт уже не выглядит как безоговорочная победа США, поэтому американцы вынуждены искать компромиссные решения. Раз инициатива исходит от них, у Тегерана появляется широкое поле для торга.

При этом политолог отметил, что Иран также несёт значительные потери в ходе противостояния, поэтому его заинтересованность в прекращении боевых действий не меньше американской. Однако мирный процесс, подчеркнул он, должен быть равноправным. Если изначально речь шла о разгроме Ирана, то сейчас такой сценарий уже фактически не рассматривается. В этих условиях Вашингтону придётся соглашаться на взаимные уступки, убеждён эксперт.

Одним из вариантов компромисса может стать отказ Тегерана от ядерной программы в обмен на вывод американских войск из зоны Персидского залива. Аграновский добавил, что решение зависит от США: если они гарантируют безопасность Ирана конкретными действиями — ликвидацией военных баз и возмещением ущерба, — иранская сторона вполне готова рассмотреть такие предложения.