Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 13:01

В столовой Госдумы снова удивили, но не ценами: Что не так с новым беляшом за 100 рублей

Столовая Госдумы удивила посетителей беляшом с чечевицей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shashkina

Столовая Госдумы вновь удивила, но на этот раз не ценами, а беляшом с чечевицей. Новинку показал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Юнашев отметил, что увидев сумму на ценнике, можно было заподозрить настоящую дефляцию в отдельно взятом учреждении, однако 100 рублей стоил именно постный вариант пирожка.

Если говорить о том, насколько такая продукция пользуется спросом, то работницы прилавка отмечают: предпочтения посетителей явно не на стороне растительной начинки. Позиция с чечевицей проигрывает по популярности традиционному варианту с мясом, который отпускается по цене 130 рублей, — покупают её заметно реже.

Набор клетчатки: Названо блюдо из столовой Госдумы за 15 рублей

Life.ru следит за «индексом беляша» в столовой Госдумы с 2024 года — в то время он стоил 90 рублей. Зимой 2025 года блюдо подорожало до 110 рублей за штуку, а прошлым летом цены на них вновь выросли на 10% — до 120 рублей. По последним данным, цена выросла уже до 130 рублей за штуку.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar