В столовой Госдумы снова удивили, но не ценами: Что не так с новым беляшом за 100 рублей

Столовая Госдумы вновь удивила, но на этот раз не ценами, а беляшом с чечевицей. Новинку показал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Юнашев отметил, что увидев сумму на ценнике, можно было заподозрить настоящую дефляцию в отдельно взятом учреждении, однако 100 рублей стоил именно постный вариант пирожка.

Если говорить о том, насколько такая продукция пользуется спросом, то работницы прилавка отмечают: предпочтения посетителей явно не на стороне растительной начинки. Позиция с чечевицей проигрывает по популярности традиционному варианту с мясом, который отпускается по цене 130 рублей, — покупают её заметно реже.