В столовой Госдумы снова удивили, но не ценами: Что не так с новым беляшом за 100 рублей
Столовая Госдумы удивила посетителей беляшом с чечевицей
Столовая Госдумы вновь удивила, но на этот раз не ценами, а беляшом с чечевицей. Новинку показал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.
Юнашев отметил, что увидев сумму на ценнике, можно было заподозрить настоящую дефляцию в отдельно взятом учреждении, однако 100 рублей стоил именно постный вариант пирожка.
Если говорить о том, насколько такая продукция пользуется спросом, то работницы прилавка отмечают: предпочтения посетителей явно не на стороне растительной начинки. Позиция с чечевицей проигрывает по популярности традиционному варианту с мясом, который отпускается по цене 130 рублей, — покупают её заметно реже.
Life.ru следит за «индексом беляша» в столовой Госдумы с 2024 года — в то время он стоил 90 рублей. Зимой 2025 года блюдо подорожало до 110 рублей за штуку, а прошлым летом цены на них вновь выросли на 10% — до 120 рублей. По последним данным, цена выросла уже до 130 рублей за штуку.
