Изнанка профессии русалки в Китае: с чем сталкиваются юные артистки в аквариумах

Сегодня, 29 марта, отмечается День русалки — отличный повод вспомнить детские мечты и немного пофантазировать. Признавайтесь, вы ведь тоже хоть раз хотели стать русалкой? Особенно если вы из поколения зумеров — сериал про русалок на Disney точно не прошёл мимо. Да, было время… А теперь представьте: стать русалкой — вполне реально. И за это даже платят. Звучит как шутка, но нет. Правда, за красивой картинкой скрывается куда больше, чем кажется на первый взгляд. Life.ru пообщался с профессиональной русалкой Анастасией Минаковой и узнал, что на самом деле стоит за выступлениями в крупнейших аквариумах Китая.

С чего всё началось?

Как начался путь Анастасии Минаковой? От большого спорта до работы в Китае. Фото из личного архива Анастасии

Анастасия, в отличие от многих детей, не играла в русалок. Со второго класса отец, желавший, чтобы дочь пошла по его стопам, отдал её в профессиональный спорт. Уже в 12 лет девушка состояла в училище олимпийского резерва, занимаясь современным пятиборьем. Однако мечта отца осуществиться не успела: из-за травмы и конфликта с тренером спорт пришлось оставить.

В 2017 году, сидя на подоконнике, Анастасия разговаривала с подругой, которая собиралась на работу по контракту в Китай. Ей очень хотелось присоединиться, но подруга уехала одна. Чтобы родители отпустили её саму, потребовалось два месяца уговоров. В январе 2018 года, сразу после того, как ей исполнилось 18 лет, девушка уехала на свой первый трёхмесячный контракт.

Условия работы для русалок

Изнанка работы русалкой: в каких условиях работает Анастасия Минакова в Китае? Фото из личного архива Анастасии

График работы в китайских парках и аквариумах стандартный: с 11 утра до 17–18 вечера. В день бывает 4–5 шоу, каждое длится не более 15 минут. В общей сложности в воде русалка проводит около часа. «Кажется, что мало, но холод преследует нас везде, и это самая главная проблема», — рассказывает Анастасия.

По контракту температура воды должна составлять 25 градусов, но при дожде или резкой смене погоды это становится серьёзным испытанием. К тому же везде работают кондиционеры, из-за которых организм постоянно находится в стрессе от перепадов температур: ледяной аквариум сменяется горячим душем.

Хронические болезни стали постоянными спутниками работы: ОРВИ случаются стабильно раз в два месяца, девушки часто испытывают «женский» дискомфорт из-за холодной воды, а вдобавок развиваются хронические бронхиты и синуситы. Анастасия признаётся, что живёт с назальными каплями, а спать при включённых кондиционерах нельзя — это моментально приводит к простуде.

Трудности с ламантинами

Анастасия Минакова с ламантинами: какие есть трудности в работе с ними? Видео из личного архива Анастасии

Главным достижением в своей карьере Анастасия считает шоу в Chimelong Ocean Kingdom в 2021 году, где она выступала с китовыми акулами. Но самыми лучшими подводными компаньонами она называет ламантинов. Эти травоядные кажутся милыми, но у них есть свои «профессиональные» сложности.

Ламантины очень настойчивы, особенно когда голодны: они активны, быстро плавают и буквально пристают к русалкам, чтобы выпросить еду — например, морковь, сельдерей или китайские финики. А чтобы научить ламантинов командам, приходится также поощрять лакомством. Однако главная проблема, с которой сталкиваются артистки, — это физиология животных.

И вот иногда, но как будто уже стабильно раз в 1,5–2 месяца, они начинают испражняться. Невозможно передать, насколько это ужасный запах. Фильтрации аквариума требуется три часа, чтобы очистить воду. Анастасия Минакова

По закону подлости, когда один ламантин начинает, процесс запускается у всех. В такие дни артисткам приходится буквально плавать в фекалиях. «Они сами разносят всё по аквариуму, и там уже нет чистой воды, я плыву и вижу повсюду коричневые хлопья», — делится русалка. В такие дни приходится мыться после каждого шоу по 5–6 раз, что крайне негативно сказывается на коже головы.

Разрывы костюмов и ядовитые рыбы

Помимо ламантинов в аквариумах водятся стандартные рыбы, акулы-няньки, мурены, черепахи и скаты. Работа с ними тоже не лишена экстрима. Однажды во время шоу у Анастасии разорвался костюм: она потеряла верх от купальника. «Это ужасно!» — вспоминает девушка. Но самый пугающий случай произошёл, когда она наткнулась на плавник ядовитой рыбы. Палец был проколот, и русалку пришлось везти в больницу для прививки от столбняка.

Любимчик Витя и связь со зрителями

Любимчик Анастасии — Витя. Какие есть положительные стороны работы русалкой? Фото из личного архива Анастасии

Несмотря на все трудности, у Анастасии есть любимец — ламантин Витя, родившийся в октябре 2024 года. «Мне с ним очень легко нырять под воду, он лёгкий и не брыкается, когда я его обнимаю», — говорит она.

В работе есть и забавные моменты. Однажды, проплывая с едой в руке, артистка не заметила, как за ней шесть метров плыл ламантин, учуявший морковку. «Он забрал у меня морковь и уплыл, — смеётся Анастасия. — На следующем шоу я уже ждала его с морковкой, и он тоже был на нужном месте. С тех пор в определённый момент на шоу мы с ним плывём вместе».

Ну как вам профессия? Да, работать в таком режиме оказалось нелегко. Но это не значит, что плюсов в «жизни русалок» нет! Например, особую радость Анастасии доставляет общение со зрителями — в частности, с детьми, чьи эмоции через стекло аквариума она старается ловить каждый раз.