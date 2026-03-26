Поисковики после схода снега проверят версии, где может быть семья Усольцевых
Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
У поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» есть версии относительно места возможного происшествия с семьёй Усольцевых. Однако проверить эти предположения удастся только после того, как растает снег. Об. этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель организации Григорий Сергеев.
«Конечно, у них есть с собой куча металлических предметов. Они собрались в короткий такой походик, как минимум, там ключи от машины, брелок, ещё что-то. Это всё можно найти при помощи беспилотника. Теоретически. На практике мы там, где мы находимся, в точке, где за 11 суток мы этого сделать не смогли. У нас есть предположение основных зон, где мог произойти несчастный случай», — сказал Сергеев.
Спасатели полагают, что снежный покров мог помешать вовремя заметить людей: в последние дни поисков в некоторых районах сугробы доходили до колена, и понять, есть ли кто под снегом, по характеру рельефа невозможно.
Напомним, что семья Усольцевых, включая пятилетнюю дочь, пропала в районе посёлка Кутурчин под Красноярском 28 сентября 2025 года. В ходе поисковых мероприятий беспилотники с тепловизорами обнаружили неопознанные светящиеся объекты. Координаты уже переданы специалистам для детального изучения. Поисковая операция продолжается.
