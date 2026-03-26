26 марта, 05:29

Англиканскую церковь впервые за 1400 лет возглавила женщина

Сара Маллали. Обложка © ТАСС / AP / Paul Childs

Англиканскую церковь впервые за 1400 лет возглавила женщина. Один из самых значимых постов в религиозном мире перешёл к бывшей медсестре Саре Маллали, сообщает Sky News.

На торжественной церемонии в Кентербери Сара Маллали официально стала 106-м архиепископом Кентерберийским. Её путь к этому сану удивителен: женщина долгие годы работала в онкологическом отделении и только в 40 лет решила посвятить себя церкви.

На церемонии присутствовали более двух тысяч человек, в том числе принц и принцесса Уэльский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Выборы архиепископа проходят через Коллегию каноников, а окончательное утверждение остаётся за королём. Хотя монарх номинально считается главой церкви, именно архиепископ Кентерберийский отвечает за духовное руководство всем англиканским сообществом мира.

Предшественник Маллали, Джастин Уэлби, покинул пост в 2024 году после громкого скандала, связанного с насилием над детьми.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве скончался патриарх раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет. Известно, что 9 марта 97-летнего священника экстренно госпитализировали. В начале 1990-х он решил отделиться от Московского патриархата и организовал собственную структуру, добавив к ней соответствующую приписку.

