Митволю ограничили выезд из-за долга по исполнительным делам на 900 млн рублей

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь получил запрет на выезд за рубеж из-за задолженности в 900 миллионов рублей сразу по двум исполнительным производствам. Об этом сам экс-чиновник рассказал ТАСС. Митволь недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок по обвинению в хищении бюджетных средств.

«Есть исполнительное производство, есть ограничение по выезду. Всё по полной. Я не могу иметь кредитные карты, не могу пользоваться [кредитными] деньгами», — пояснил он.

Ограничения на выезд появились в связи с гражданскими исками, заявленными в рамках ранее рассматриваемого уголовного дела — о солидарном взыскании с экс-председателя совета директоров «Красноярск ТИСИЗ» Митволя и экс-гендиректора этой же компании Владимира Жаркова. По информации адвокатов, Митволь частично компенсировал эти средства. По данным Федеральной службы судебных приставов, размер оставшегося долга по двум исполнительным производствам составляет 731 млн рублей и 208,5 млн рублей.