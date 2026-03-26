Митволю ограничили выезд из-за долга по исполнительным делам на 900 млн рублей
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь получил запрет на выезд за рубеж из-за задолженности в 900 миллионов рублей сразу по двум исполнительным производствам. Об этом сам экс-чиновник рассказал ТАСС. Митволь недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок по обвинению в хищении бюджетных средств.
«Есть исполнительное производство, есть ограничение по выезду. Всё по полной. Я не могу иметь кредитные карты, не могу пользоваться [кредитными] деньгами», — пояснил он.
Ограничения на выезд появились в связи с гражданскими исками, заявленными в рамках ранее рассматриваемого уголовного дела — о солидарном взыскании с экс-председателя совета директоров «Красноярск ТИСИЗ» Митволя и экс-гендиректора этой же компании Владимира Жаркова. По информации адвокатов, Митволь частично компенсировал эти средства. По данным Федеральной службы судебных приставов, размер оставшегося долга по двум исполнительным производствам составляет 731 млн рублей и 208,5 млн рублей.
Напомним, 24 марта бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу. Он полностью отбыл назначенный срок — 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Митволя осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): ему вменили хищение более 950 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на доработку проектной документации для строительства метро в Красноярске. Митволь признал вину, заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием, что позволило избежать максимального срока в 10 лет. Сейчас он снова оказался в поле зрения правоохранителей. Митволь проходит свидетелем по делу о хищении государственных финансов.
