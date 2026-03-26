26 марта, 09:04

Раненная в челябинской школе не дружила с нападавшим и стала случайной жертвой

Девятиклассница, получившая ранение при нападении в челябинской школе, оказалась случайной жертвой. Об этом сообщает «Baza».

По данным источника, в неё выстрелили, потому что она ближе всех сидела ко входу. Девочка не дружила с нападавшим подростком — единственный раз общалась с ним, когда просила поделиться учебником.

Рану на лице школьнице уже зашили. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Ранее Life.ru рассказывал, что подросток с арбалетом напал на учеников челябинской школы. Известно, что в результате пострадали пять человек, а вышеупомянутой девочке выстрелили из сигнального пистолета прямо в лицо. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям.

Владимир Озеров
