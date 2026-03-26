Жителя Владимирской области приговорили к 15 годам тюрьмы за передачу данных СБУ

Во Владимире вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в передаче данных украинским спецслужбам и подготовке диверсий с помощью беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

35-летний мужчина признан виновным в государственной измене, подготовке к диверсии, участии в диверсионном сообществе, прохождении обучения в целях осуществления диверсии, а также незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые 2,5 года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также назначены штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

По данным следствия, осуждённый передавал в СБУ сведения о военных и гражданских объектах для нанесения ударов дронами. Он приобрёл несколько беспилотников, освоил управление ими, а также привёз взрывчатку для изготовления самодельных взрывных устройств. Его пресекли сотрудники ФСБ в марте прошлого года. Вину мужчина признал и активно сотрудничал со следствием.

Принадлежавшие ему ноутбук, телефоны, квадрокоптеры, FPV-дроны и комплектующие к ним конфискованы. Приговор в законную силу не вступил.