Жителя Владимирской области приговорили к 15 годам тюрьмы за передачу данных СБУ
Суд над жителем Владимирской области, который передавал данные Киеву.
Во Владимире вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в передаче данных украинским спецслужбам и подготовке диверсий с помощью беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
35-летний мужчина признан виновным в государственной измене, подготовке к диверсии, участии в диверсионном сообществе, прохождении обучения в целях осуществления диверсии, а также незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые 2,5 года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также назначены штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.
По данным следствия, осуждённый передавал в СБУ сведения о военных и гражданских объектах для нанесения ударов дронами. Он приобрёл несколько беспилотников, освоил управление ими, а также привёз взрывчатку для изготовления самодельных взрывных устройств. Его пресекли сотрудники ФСБ в марте прошлого года. Вину мужчина признал и активно сотрудничал со следствием.
Принадлежавшие ему ноутбук, телефоны, квадрокоптеры, FPV-дроны и комплектующие к ним конфискованы. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Саратовской области задержали агента украинской разведки. Мужчина должен был установить дроны для атаки на военный аэродром. За выполнение задания ему обещали полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. ФСБ также показала видео с задержанием фигуранта.
