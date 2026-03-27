В Иране сообщили о заминированных консервах с тунцом для военных КСИР
Обложка © freepik
По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки на военных с использованием консервов, начинённых взрывчаткой. Об этом сообщили иранские СМИ в соцсети X.
Взрывные устройства спрятали внутрь банок с тунцом. Эти консервы раздали военным в провинции Фарс. Устройства сработали при открытии банок. Помимо погибших есть раненые. После предупреждений властей распространение гуманитарной помощи остановили.
Журналисты провели параллель с инцидентом 2024 года, когда в Ливане одновременно взорвались тысячи пейджеров. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда признал причастность Тель-Авива к взрывам.
Ранее израильские СМИ сообщили о гибели командующего военно-морскими силами КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири. Удар нанесли по портовому городу Бендер-Аббас. Пока неясно, кто именно нанёс удар — Израиль или США.
