Нетаньяху впервые признал причастность к взрыву пейджеров в Ливане
AFP: Нетаньяху лично одобрил операцию с массовыми взрывами пейджеров в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые признал причастность Тель-Авива к массовому взрыву пейджеров в Ливане. Его пресс-секретарь Омер Достри заявил, что сентябрьскую операцию одобрил лично глава правительства.
«Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», — приводит слова Достри AFP.
Напомним, 17 сентября в Ливане одновременно взорвались тысячи карманных пейджеров. За несколько секунд до инцидента на экранах появилось короткое предложение на арабском языке: «Вы получили зашифрованное сообщение». Члены «Хезболлы» выполнили инструкцию, нажав на две кнопки и тем самым активировав взрывное устройство. Несовместимые с жизнью травмы получили десятки человек, сотни пострадали. Израильские специалисты спрятали взрывчатку спрятали в батареи пейджеров, используя передовые технологии, поэтому её не смогли обнаружить.
Shutterstock / FOTODOM /