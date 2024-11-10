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10 ноября, 18:11

Нетаньяху впервые признал причастность к взрыву пейджеров в Ливане

AFP: Нетаньяху лично одобрил операцию с массовыми взрывами пейджеров в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые признал причастность Тель-Авива к массовому взрыву пейджеров в Ливане. Его пресс-секретарь Омер Достри заявил, что сентябрьскую операцию одобрил лично глава правительства.

«Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», — приводит слова Достри AFP.

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Напомним, 17 сентября в Ливане одновременно взорвались тысячи карманных пейджеров. За несколько секунд до инцидента на экранах появилось короткое предложение на арабском языке: «Вы получили зашифрованное сообщение». Члены «Хезболлы» выполнили инструкцию, нажав на две кнопки и тем самым активировав взрывное устройство. Несовместимые с жизнью травмы получили десятки человек, сотни пострадали. Израильские специалисты спрятали взрывчатку спрятали в батареи пейджеров, используя передовые технологии, поэтому её не смогли обнаружить.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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