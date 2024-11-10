Нетаньяху впервые признал причастность к взрыву пейджеров в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые признал причастность Тель-Авива к массовому взрыву пейджеров в Ливане. Его пресс-секретарь Омер Достри заявил, что сентябрьскую операцию одобрил лично глава правительства.

«Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», — приводит слова Достри AFP.