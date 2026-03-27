27 марта, 12:30

МИД: Россия требует принять меры для защиты танкеров в Чёрном море от атак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Россия настаивает на принятии дополнительных мер для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черноморском регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Александра Грушко с послом Турции в Москве.

В российской дипломатическом ведомстве подчеркнули необходимость чёткой публичной реакции с осуждением «преступных действий киевского режима». Это требование было обозначено в ходе переговоров с турецкой стороной.

Ранее в Чёрном море атаковали турецкий танкер с 140 тысячами тонн российской нефти на борту. В момент взрыва судно готовилось к проходу через пролив Босфор. В результате в районе машинного отделения образовалась течь.

В Турции заявили, что танкер Altura с нефтью из РФ атаковал безэкипажный катер

Ранее Life.ru сообщал, что МИД Турции назвал атаки на танкеры в Чёрном море нарушением международного права, что угрожает не только экипажам судов, но и экологической безопасности, а также стабильности судоходства. Зачастую их устраивает Украина, которая намерена в ближайшие два года взять под контроль максимальную площадь Чёрного моря благодаря своим беспилотным системам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
