Путин отверг связь кризиса с Западом с событиями на Украине

Президент России Владимир Путин считает, что ухудшение отношений Москвы с Западом не имеет достаточных оснований для увязки с событиями на Украине. Такое заявление глава государства сделал на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Во время встречи президент предложил обсудить отношения России с Европой и подчеркнул, что их ухудшение произошло не по вине Москвы. По словам Путина, ссылки на украинские события в этом случае не имеют достаточных оснований.

«Сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущий европейских стран», — указал российский лидер.