Организатор попытки теракта в УФСБ по Крыму внесён в перечень террористов в РФ
Сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» Сил специальных операций ВСУ старший лейтенант Иван Кринов* попал в России в список терроистов и экстремистов. Именно он готовил теракт в здании УФСБ в Крыму, используя в качестве исполнителя россиянина.
«Кринов Иван Алексеевич*, 27.01.1996 г. р., г. Москва», — сказано в базе Росфинмониторинга.
Напомним, старший лейтенант Сил специальных операций ВСУ Иван Кринов* завербовал россиянина и убедил его явиться в здание УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Там мужчина должен был передать аудиоколонку силовикам и сказать, что на ней есть запись с разговором «предателей». Однако внутри колонки была бомба. Теракт удалось предотвратить. Именно Кринов* в августе 2025 года уже вербовал россиян для аналогичных преступлений. По его указанию жительница Волгоградской области прибыла в Крым, где получила от курьера икону со встроенным самодельным взрывным устройством. Женщина доставила её на контрольно-пропускной пункт здания Управления ФСБ, но подрыв, к счастью, не произошёл.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.