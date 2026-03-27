Сын назвал дату прощания с актёром Тихоном Котрелёвым и призвал проводить его по-праздничному

Прощание с актёром, сценаристом и режиссёром Тихоном Котрелёвым состоится 29 марта. Об этом в соцсетях сообщил его сын Пётр Котрелёв.

Отпевание пройдёт в 12:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе (ул. Нижняя Красносельская, 12). Похороны в тот же день — на Ваганьковском кладбище.

«Папа любил большие, весёлые и шумные компании, он был человек-праздник. Так давайте же и проводим его по-праздничному», — написал сын актёра.