Сын назвал дату прощания с актёром Тихоном Котрелёвым и призвал проводить его по-праздничному
Обложка © VK / АКТЁРЫ РОССИИ
Прощание с актёром, сценаристом и режиссёром Тихоном Котрелёвым состоится 29 марта. Об этом в соцсетях сообщил его сын Пётр Котрелёв.
Отпевание пройдёт в 12:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе (ул. Нижняя Красносельская, 12). Похороны в тот же день — на Ваганьковском кладбище.
«Папа любил большие, весёлые и шумные компании, он был человек-праздник. Так давайте же и проводим его по-праздничному», — написал сын актёра.
Тихон Котрелёв ушёл из жизни 25 марта после продолжительной борьбы с болезнью. Он известен по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Петр Лещенко. Все, что было». Одна из его последних работ — фильм «Космос засыпает», где он сыграл отца главного героя. За несколько дней до смерти он пропал и перестал отвечать родным.
