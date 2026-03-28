«Джордж Буш» выдвинулся на Ближний Восток

США отправляют на Ближний Восток третий авианосец для усиления группировки, которая участвует в операции против Ирана. Авианосную ударную группу возглавляет корабль USS George H.W. Bush «Джордж Буш». Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

На борту авианосца разместили 48 боевых истребителей. Как только группа прибудет в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке, корабли присоединятся к текущим боевым операциям против Ирана. Ракетные эсминцы USS Ross, USS Donald Cook и USS Mason уже покинули базы на Атлантике.

В середине марта флагман американского флота авианосец USS Gerald R. Ford прекратил участие в операции «Эпическая ярость». Корабль направился на Крит для ремонта. На борту возник пожар. Один матрос получил травмы и покинул судно. Более 200 человек обратились за медицинской помощью после вдыхания дыма.