Режим повышенной готовности объявлен в Дагестане из-за подтоплений
В Дагестане объявили режим повышенной готовности до понедельника, 30 марта. Об этом говорится в телеграм-канале администрации главы региона. Решение принято из-за обильных осадков, которые привели к многочисленным подтоплениям.
«[Глава республики] Сергей Меликов поддержал инициативу: он будет действовать до понедельника на всей территории республики», — сказано в текст.
Напомним, Дагестан поливают дожди, что привело к подъёму уровня рек и селям. Стихия вызвала масштабные подтопления, перебои с водоснабжением и отключения электричества. Сейчас аварийные бригады — 22 группы электриков — ведут восстановительные работы. Власти Махачкалы составляют списки пострадавших, чьи дома стали не пригодны для проживания из-за воды. Ожидается, что непогода продлится до вечера 29 марта, но уже сейчас дожди начинают слабеть.
