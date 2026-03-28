Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 14:58

Режим повышенной готовности объявлен в Дагестане из-за подтоплений

Обложка © Telegram / Минздрав РД

В Дагестане объявили режим повышенной готовности до понедельника, 30 марта. Об этом говорится в телеграм-канале администрации главы региона. Решение принято из-за обильных осадков, которые привели к многочисленным подтоплениям.

«[Глава республики] Сергей Меликов поддержал инициативу: он будет действовать до понедельника на всей территории республики», — сказано в текст.

В Махачкале из-за ливней подтопило подстанцию «Приморская»

Напомним, Дагестан поливают дожди, что привело к подъёму уровня рек и селям. Стихия вызвала масштабные подтопления, перебои с водоснабжением и отключения электричества. Сейчас аварийные бригады — 22 группы электриков — ведут восстановительные работы. Власти Махачкалы составляют списки пострадавших, чьи дома стали не пригодны для проживания из-за воды. Ожидается, что непогода продлится до вечера 29 марта, но уже сейчас дожди начинают слабеть.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar