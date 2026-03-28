Режим повышенной готовности объявлен в Дагестане из-за подтоплений

В Дагестане объявили режим повышенной готовности до понедельника, 30 марта. Об этом говорится в телеграм-канале администрации главы региона. Решение принято из-за обильных осадков, которые привели к многочисленным подтоплениям.

«[Глава республики] Сергей Меликов поддержал инициативу: он будет действовать до понедельника на всей территории республики», — сказано в текст.