США могут столкнуться с серьёзными последствиями в случае начала наземной операции против Ирана, так как Израиль не сможет поддержать американские войска. Армия еврейского государства находится на грани коллапса, а система ПВО «Железный купол» исчерпала свои ресурсы. Об этом в своей программе на радио Sputnik рассказал философ Александр Дугин.

По его мнению, если Штаты решат сделать из этой операции нечто более значительное, это может обернуться для них настоящей катастрофой, сравнимой с Вьетнамом. Дугин уверен, что такая военная кампания растянется на годы и, вероятнее всего, завершится провалом для Вашингтона.

Он отметил, что Израиль не располагает достаточными силами для участия в наземной операции, так как все его войска уже задействованы в Южном Ливане и несут тяжёлые потери. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фактически находится на грани распада, а «Железный купол» сейчас способен перехватывать лишь две ракеты из десяти. На фоне угрозы со стороны иранских и йеменских ракет, а также ракет Хезболлы, Израиль испытывает колоссальное давление. Дугин утверждает, что страна фактически превращается в Газу и с каждым днём приближается к катастрофе.

«Израиль стирается с лица Земли, и помочь в наземной операции у него вообще нет никаких сил. Он на ладан дышит. Не сегодня – так завтра начнутся тотальные бегства населения», – сказал Дугин.

Кроме того, он подчеркнул, что экономика и инфраструктура арабских союзников США находятся в руинах. Эти народы привыкли к спокойной жизни и не являются воинственными. Поэтому они могут решить не вмешиваться в конфликт. На стороне Ирана окажутся как минимум Ирак, Йемен и Хезболла из Ливана.

Израиль не ожидал, что сопротивление Ирана будет столь суровым, а теперь к атакам по израильским городам присоединились ещё и йеменские хуситы. Недавно они обстреляли военные объекты на Юге страны и пообещали продолжить атаковать еврейское государство.