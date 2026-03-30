Прощание с режиссёром Олегом Шухером пройдёт 3 апреля

Прощание с режиссёром Олегом Шухером состоится 3 апреля в Москве. Церемония пройдёт в ростокинском прощальном зале на Будайском проезде с 11:00 до 13:00. Об этом пишет ТАСС.

71-летний Олег Шухер занимал пост художественного руководителя центра творческой и методической работы ВГИК и был связан с подготовкой специалистов для киноиндустрии. Его коллеги отмечают значительный вклад в образовательную и творческую деятельность института.