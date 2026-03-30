Прокурор потребовал пересмотреть дело о громком убийстве байкера в Москве

Гособвинение потребовало отменить приговор фигурантам дела об убийстве московского байкера Кирилла Ковалёва, сделавшего замечание из-за парковки на тротуаре. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Потерпевшие также не согласились с решением первой инстанции и в своей апелляционной жалобе попросили назначить фигурантам максимально возможные сроки.

Напомним, 6 ноября 2025 года суд вынес приговор шестерым участникам конфликта. Братья Шахин и Шохрат Аббасовы получили 17 и 12 лет колонии за убийство из хулиганских побуждений, а их родственник Исахан Аббасов — восемь лет за укрывательство и взятку полицейскому. При этом дядя обвиняемых Бахтияр Аббасов и друг семьи Нахид Гусейнов вышли на свободу из-под стражи, а отец семейства Низами Аббасов был полностью оправдан.

Инцидент произошёл в апреле 2024 года, когда Кирилл Ковалёв сделал замечание водителю, который припарковался прямо у подъезда. В ответ вместо извинений получил удар ножом. По версии следствия, Шахин Аббасов счёл комментарий байкера слишком дерзким и вместе с братьями набросился на него — удар оказался смертельным.

Раненого доставили в больницу в тяжёлом состоянии, врачи больше пяти часов боролись за его жизнь, но ночью он скончался, не приходя в сознание. Нападавший тем временем скрылся: сначала уехал на одной машине, потом пересели в другую — позже оба автомобиля нашли брошенными.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители задержали отца и брата подозреваемого, а главного фигуранта — Шахина Аббасова — поймали позже в Ростовской области вместе с двумя сообщниками. Всего по делу проходят шесть человек.

