30 марта, 20:08

В Домодедовскую больницу госпитализировали двух мужчин с оспой обезьян

В Подмосковье зарегистрировали два случая заражения оспой обезьян, мужчины были госпитализированы в больницу в Домодедово. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что заражёнными являются двое жителей Мытищ — 43 и 45 лет. Оба обратились за медицинской помощью после резкого повышения температуры. Сначала у мужчин зафиксировали жар до 39 градусов. Спустя сутки на теле появилась сыпь, а также деформация в паховой области.

Напомним, 24 марта в Санкт-Петербурге был выявлен случай заболевания оспой обезьян. Заболевшего госпитализировали в больницу имени Боткина. За период с начала года зафиксировано 5 случаев госпитализации лиц с подозрением на заболевание: 2 в Петербурге и 3 случая в Подмосковье. Роспотребнадзор заявил о «строгом контроле» ситуации с оспой.

Тимур Хингеев
