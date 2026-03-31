В США государственный долг растёт быстрее, чем развивается экономика

Рост государственного долга Соединённых Штатов опережает рост ВВП, что делает текущую экономическую модель страны «нежизнеспособной». Такое мнение высказал глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления в Гарвардском университете.

«Задолженность федерального правительства увеличивается значительно быстрее, чем наша экономика, и это соотношение продолжает расти. И, знаете, в долгосрочной перспективе это, по сути, и есть определение нежизнеспособности», — подчеркнул Пауэлл.

По словам чиновника, Штатам не нужно гасить госдолг полностью, достаточно лишь стабилизировать бюджет и обеспечить темпы роста экономики. В ином случае всё может закончиться «плохо».

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский президент Дональд Трамп рассматривает перспективу финансирования войны против Ирана за счёт арабских стран. На данный момент это лишь «идея». А профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что хозяин Белого дома использует конфликт на Ближнем Востоке в качестве отвлечения от проблем с бюджетом, но это может привести страну «к финансовой пропасти».