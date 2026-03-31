30 марта, 21:14

В США государственный долг растёт быстрее, чем развивается экономика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Рост государственного долга Соединённых Штатов опережает рост ВВП, что делает текущую экономическую модель страны «нежизнеспособной». Такое мнение высказал глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления в Гарвардском университете.

«Задолженность федерального правительства увеличивается значительно быстрее, чем наша экономика, и это соотношение продолжает расти. И, знаете, в долгосрочной перспективе это, по сути, и есть определение нежизнеспособности», — подчеркнул Пауэлл.

По словам чиновника, Штатам не нужно гасить госдолг полностью, достаточно лишь стабилизировать бюджет и обеспечить темпы роста экономики. В ином случае всё может закончиться «плохо».

В США заявили, что рассмотрят каждый допуск танкеров с нефтью на Кубу отдельно

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский президент Дональд Трамп рассматривает перспективу финансирования войны против Ирана за счёт арабских стран. На данный момент это лишь «идея». А профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что хозяин Белого дома использует конфликт на Ближнем Востоке в качестве отвлечения от проблем с бюджетом, но это может привести страну «к финансовой пропасти».

