Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 00:55

Онищенко: Введение рабочей шестидневки в России пока не представляется возможным

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Переход на шестидневную рабочую неделю в России в настоящее время выглядит нереалистичным. Об этом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Учитывая существующее трудовое законодательство, всякого рода общественные организации, профсоюзы, пока это не представляется возможным», — уточнил академик.

Онищенко при этом отметил, что дополнительный рабочий день мог бы принести экономический эффект. По его оценке, объём создаваемого продукта сегодня остаётся недостаточным. В то же время он обратил внимание, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России уже несколько лет функционируют в режиме шестидневной рабочей недели.

Госдума не рассматривает переход на шестидневную рабочую неделю
Госдума не рассматривает переход на шестидневную рабочую неделю

Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график, установив смену с 08:00 до 20:00 для того, чтобы преодолеть глубокий кризис, требующий трансформации экономики. Ранее Геннадий Онищенко поддержал Дерипаску, отметив, что важно обеспечить работникам адекватную компенсацию и всестороннюю поддержку для восстановления сил после длительного рабочего дня.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

