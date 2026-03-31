«Весь день ушел на БПЛА»: Глава МИД Финляндии рассказала, как дроны ВСУ сорвали ей отдых

Обнаружение украинских беспилотников в небе над Финляндией создало серьёзные трудности для властей. Об этом в интервью газете Iltalehti рассказала глава МИД страны Элина Валтонен.

«В (моём — прим. Life.ru) расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушёл на охоту за беспилотниками», — сказала она.

Инциденты с такими аппаратами фиксировались ранее в странах Прибалтики. Поэтому их появление в финском воздушном пространстве не стало полной неожиданностью. Дипломат отметила, что подобное развитие событий было лишь вопросом времени.