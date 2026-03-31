31 марта, 10:54

«Феминистка — дура»: Жена «похоронного короля» назвала равенство в семье губительным

Обложка © АГН Москва/Кирилл Журавок

Виктория Шелягова, жена совладельца компании «Ритуал-сервис», заявила, что считает идею равенства в семье губительной. По её мнению, главным в отношениях должен оставаться мужчина.

В интервью телеканалу Москва 24 она также резко высказалась о феминизме. Шелягова заявила, что умная женщина не станет противопоставлять себя мужчине и называть себя феминисткой.

По её словам, даже собственная самостоятельность теперь кажется ей проблемой. Она призналась, что чем больше у женщины независимости и права голоса, тем сильнее это, по её мнению, портит отношения между мужчиной и женщиной.

При этом Шелягова уверяет, что, несмотря на роскошный образ жизни и путешествия, её семья не считает себя богатой. Она заявила, что у них нет своей квартиры в Москве, жильё они снимают, а накоплений у семьи нет.

Отдельно она высказалась и о тратах. По мнению Шеляговой, деньги в первую очередь стоит направлять на впечатления и поездки, потому что именно это человек в итоге «уносит с собой».

В качестве более доступной альтернативы она посоветовала простые радости — взять термос, печенье и пойти в парк, чтобы слушать птиц. Шелягова подчеркнула, что для неё именно такие моменты тоже являются настоящими впечатлениями.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

Алексей Берковиц
