«Феминистка — дура»: Жена «похоронного короля» назвала равенство в семье губительным
Обложка © АГН Москва/Кирилл Журавок
Виктория Шелягова, жена совладельца компании «Ритуал-сервис», заявила, что считает идею равенства в семье губительной. По её мнению, главным в отношениях должен оставаться мужчина.
В интервью телеканалу Москва 24 она также резко высказалась о феминизме. Шелягова заявила, что умная женщина не станет противопоставлять себя мужчине и называть себя феминисткой.
По её словам, даже собственная самостоятельность теперь кажется ей проблемой. Она призналась, что чем больше у женщины независимости и права голоса, тем сильнее это, по её мнению, портит отношения между мужчиной и женщиной.
При этом Шелягова уверяет, что, несмотря на роскошный образ жизни и путешествия, её семья не считает себя богатой. Она заявила, что у них нет своей квартиры в Москве, жильё они снимают, а накоплений у семьи нет.
Отдельно она высказалась и о тратах. По мнению Шеляговой, деньги в первую очередь стоит направлять на впечатления и поездки, потому что именно это человек в итоге «уносит с собой».
В качестве более доступной альтернативы она посоветовала простые радости — взять термос, печенье и пойти в парк, чтобы слушать птиц. Шелягова подчеркнула, что для неё именно такие моменты тоже являются настоящими впечатлениями.
