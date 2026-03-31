31 марта, 12:00

Глава Русского дома в Праге: Задержанный планировал нападение с лета 2025 года

Руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко прокомментировал журналистам задержание человека, напавшего на представительство Россотрудничества в столице Чехии. Он отметил, что злоумышленник планировал нападение почти год.

Глава Русского дома в Праге прокомментировал нападение на учреждение. Видео © Видео предоставлено Life.ru

«Сегодня стало известно о том, что преступник, совершивший террористический акт в отношении русского дома в Праге, задержан. Он является иностранцем. Также известно о том, что он планировал это преступление ещё с лета 2025 года», — сказал Гиренко.

Сенатор назвал подозреваемых в поджоге Русского дома в Праге
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 26 марта Русский дом в Праге подвергся атаке: в здание бросили шесть бутылок с зажигательной смесью, три из которых не сработали. В МИД РФ инцидент назвали актом вандализма, а в Россотрудничестве заявили о необходимости наказания виновных. Сегодня, 31 марта, в Праге установили человека, причастного к нападению на Русский дом.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
