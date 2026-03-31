Одну из двух пропавших в Иванове девочек нашли живой

Пропавшая в Иванове 14-летняя девочка найдена живой. Информацию об этом распространил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Ивановской области в социальной сети «ВКонтакте». Подросток разыскивался с 28 марта.

По данным регионального УМВД, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения второй пропавшей несовершеннолетней. Девочка, 2008 года рождения, покинула место жительства 26 марта около 20:00. Её приметы: возраст около 17 лет, рост 170 см, глаза зелёные, волосы короткие, окрашены в сине-фиолетовый цвет. На момент исчезновения была одета в клетчатую рубашку чёрно-белого цвета, синие джинсы, разноцветные кроссовки. При себе имела объёмную чёрную сумку, украшенную разноцветными брелоками.

Ранее сообщалось, что история с исчезновением двух 14-летних девочек из Пензенской области завершилась благополучно. Подростков, которых несколько дней разыскивали волонтёры и полицейские двух регионов, нашли в Саратове. Выяснилось, что они уехали на попутках просто погулять. Никаких преступлений против них совершено не было.