Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru заявил, что страны Балтии, оказывая военную помощь Киеву, становятся полноценными участниками конфликта. По его словам, это делает определённые объекты на их территории законными целями для российской армии.

Парламентарий подчеркнул, что под удар могут попасть места, откуда производятся запуски украинских беспилотников. Кроме того, он считает необходимым атаковать операторов БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии, а также все маршруты доставки дронов в эти страны — аэродромы, железнодорожные станции и пограничные переходы.

«Нужно бороться не со следствием, а с причиной — ликвидируя саму возможность вражеских БПЛА работать по нашей территории», — высказался Журавлёв.

По его мнению, удары по расположениям ВСУ в Прибалтике могут стать для Киева неожиданным шагом. Он также привёл в пример ситуацию на Ближнем Востоке, где атаки на американские базы оказались крайне болезненными для США.