Власти опровергли слухи о повторном взрыве в Нижнекамске
Обложка © ТАСС / Спиридонов Олег / Бизнес Online
Власти Нижнекамска опровергли информацию о возможном повторном взрыве на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Яна Комарова-Енькова. По её словам, распространяемые в Сети сообщения о якобы утечке газа и угрозе нового взрыва не соответствуют действительности.
«Дорогие нижнекамцы! В Сети появляются фейковые сообщения! Очень просим вас доверять только официальной информации», — отметила она.
Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» прогремел днём 31 марта. По последним данным, погибли два человека, пострадали 72, из них 20 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии ведомства, хлопок произошёл в одном из цехов в ходе технологического процесса. На месте работают 19 бригад скорой помощи, ожидается прибытие ещё шести из Набережных Челнов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
