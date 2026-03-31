Власти опровергли слухи о повторном взрыве в Нижнекамске

Власти Нижнекамска опровергли информацию о возможном повторном взрыве на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Яна Комарова-Енькова. По её словам, распространяемые в Сети сообщения о якобы утечке газа и угрозе нового взрыва не соответствуют действительности.