«У людей есть семьи»: В СПЧ раскритиковали идею о шестидневке

Глава СПЧ Валерий Фадеев усомнился в идее ввести шестидневную рабочую неделю, назвав её физически неосуществимой для большинства граждан. По его словам, заставить всех столько работать невозможно.

«Заставить всех работать шесть дней в неделю — это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича (Дерипаски) надо попросить уточнений, а как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю», — сказал Фадеев журналистам.

При этом Фадеев не стал отрицать, что для отдельных предприятий — в первую очередь оборонных — расширенный график может быть оправдан. Многие из них и так уже перешли на круглосуточную работу, а сотрудники получают за это сверхурочные.

Главное условие, которое, по мнению главы СПЧ, должно соблюдаться неукоснительно, — добровольность. Если людям нужна такая нагрузка и они готовы на неё идти, то данную возможность надо проработать на законодательном уровне. При этом он напомнил, что в ТК РФ существуют ограничения по сверхурочным.

Напомним, ранее Олег Дерипаска предложил перейти на шестидневную рабочую неделю с графиком с 08:00 до 20:00 для преодоления экономических трудностей. По мнению бизнесмена, глобальная ситуация изменилась, и мир переживает глубокий кризис, требующий трансформации экономики. При этом глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что введение шестидневной рабочей недели в России на законодательном уровне не обсуждается. По его словам, в настоящее время нет ни соответствующих законопроектов, ни официальных инициатив.