Осужденный за поджог Корана Журавель нашёлся в колонии под Ульяновском

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила в своём Telegram-канале о местонахождении Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана. По её данным, молодой человек находится в одной из исправительных колоний Ульяновской области и уже связался с матерью, отправив ей письмо.

«Пишет, что жив и здоров. Пишет, что написал домой бумажное письмо около месяца назад и надеется, что его получили (не получили). Дату написал в письме 26.03.2026», — отметила Меркачёва.

Она также передала слова матери Журавеля, которая с облегчением сообщила о получении весточки от сына.

Напомним, ранее Ева Меркачёва получила письмо с обращением об исчезновении Никиты Журавеля. По словам правозащитницы, в документе указано, что с декабря 2025 года ни родные осуждённого, ни его защитник не получали от него известий. Автор обращения также усомнился в том, что Журавель вообще жив.

Никита Журавель был задержан в Волгограде в мае 2023 года после того, как сжёг Коран у мечети. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб за вознаграждение. Ему было предъявлено обвинение в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). В дальнейшем дело было передано в управление СК по Чеченской Республике, а Журавель переведён в СИЗО Грозного. Позднее ему также инкриминировали государственную измену. 25 ноября суд приговорил Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.