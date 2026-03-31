Решением суда Амстердама сквоттеры обязаны освободить здание торгпредства России

Согласно постановлению окружного суда Амстердама, лица, самовольно занявшие здание торгового представительства Российской Федерации в нидерландской столице, обязаны освободить его в течение шести недель и передать российской стороне. Данное решение содержится в постановлении инстанции.

Суд установил, что занятие здания сквоттерами нарушает право долгосрочной аренды, принадлежащее России. При этом суд признал обоснованным намерение РФ снова использовать объект для размещения сотрудников диппредставительства. Отдельно отмечается, что санкции ЕС не препятствуют проживанию дипломатов в Нидерландах.

В решении суда подчёркивается, что нахождение в здании посторонних лиц мешает его целевому использованию и функционированию дипломатической миссии. Аргументы ответчиков о возможном длительном простое объекта после выселения суд счёл недостаточно обоснованными. При необходимости выселение может быть произведено при содействии правоохранительных органов. Кроме того, установлен годичный запрет на повторное занятие здания. С ответчиков также взысканы судебные расходы в размере €2,3 тыс.

