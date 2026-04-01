Самолёт Ан-26 врезался в скалу и потерпел крушение над Крымом
Обложка © Wikipedia / Ромашов Герман Викторович
Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение, врезавшись в скалу. Об этом сообщил источник на месте происшествия, передаёт РИА «Новости».
«Воздушное судно врезалось в скалу», — говорится в сообщении агентства.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Минобороны РФ информировали о потере связи с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом. Сигнал пропал 31 марта примерно в 18:00 мск. В предполагаемый район сразу направили поисково-спасательные группы. Самолёт выполнял плановый перелёт.
Жертвами авиакатастрофы стали 29 человек — 23 пассажира и 6 членов экипажа. Комиссия Минобороны России приступила к работе на месте катастрофы. По предварительным данным, поражающего воздействия на борт не оказывалось, причиной аварии стала техническая неисправность.
