31 марта, 22:37

Самолёт Ан-26 врезался в скалу и потерпел крушение над Крымом

Обложка © Wikipedia / Ромашов Герман Викторович

Обложка © Wikipedia / Ромашов Герман Викторович

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение, врезавшись в скалу. Об этом сообщил источник на месте происшествия, передаёт РИА «Новости».

«Воздушное судно врезалось в скалу», — говорится в сообщении агентства.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Минобороны РФ информировали о потере связи с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом. Сигнал пропал 31 марта примерно в 18:00 мск. В предполагаемый район сразу направили поисково-спасательные группы. Самолёт выполнял плановый перелёт.

В Нижнекамск направлен самолёт МЧС для перевозки пострадавших в Москву
В Нижнекамск направлен самолёт МЧС для перевозки пострадавших в Москву

Жертвами авиакатастрофы стали 29 человек — 23 пассажира и 6 членов экипажа. Комиссия Минобороны России приступила к работе на месте катастрофы. По предварительным данным, поражающего воздействия на борт не оказывалось, причиной аварии стала техническая неисправность.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
