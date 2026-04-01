1 апреля, 02:13

Игорь Никитин поставил рекорд по победам в плей-офф КХЛ

Победа московского ХК ЦСКА в плей-офф КХЛ позволила тренеру Игорю Никитину выйти на первое место по числу выигранных матчей. Армейцы смогли разгромить СКА со счётом 6:2.

Эта победа стала для Никитина 91-й, что на одну больше, чем у Зинэтулы Билялетдинова. Третье место разделили Олег Знарок и Дмитрий Квартальнов с 79, за ними идёт Илья Воробьев с 68.

Напомним, 31 марта в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ московский ЦСКА на домашней арене уверенно переиграл петербургский СКА. Главным героем встречи стал нападающий армейцев Денис Гурьянов, оформивший хет-трик. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-1 в пользу ЦСКА.

Тимур Хингеев
