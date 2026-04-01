В Великобритании произойдёт революция, в результате которой премьер-министр Кир Стармер уйдёт в отставку. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию о недовольстве британцев из-за войны на Ближнем Востоке.

«Вместо того чтобы два месяца назад достойно уйти в отставку, некомпетентный Стармер может покинуть свой пост в результате британской революции, которую он сам делает неизбежной своими постоянными ошибочными решениями. Запомните этот пост», — пишет Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что у Великобритании в скором времени не останется топлива для перехвата каких-либо целей. При таком развитии событий страна может в итоге перехватить полномочия у самого Кира Стармера. Сам британский премьер-министр недавно пожаловался на то, что Запад стоит перед лицом войны на два фронта: иранского конфликта и украинского.