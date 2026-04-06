6 апреля, 10:09

Песков назвал ситуацию вокруг «Турецкого потока» очень опасной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Кремль прокомментировал инцидент у ключевой энергетической артерии — газопровода «Турецкий поток». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал текущее положение дел «потенциально очень опасной ситуацией».

Причиной беспокойства стала находка в Сербии: всего в нескольких сотнях метров от газопровода правоохранители обнаружили взрывчатку и детонаторы. Это происшествие вызвало немедленную реакцию Москвы.

По словам представителя президента, российская сторона осведомлена о том, что инфраструктурные объекты неоднократно пытались вывести из строя. Песков подчеркнул, что под прицелом оказывались как «Турецкий поток», так и «Голубой поток».

Все эти попытки разрушить газотранспортную сеть спикер Кремля прямо связал с действиями киевского режима. Подобные угрозы создают серьёзные риски для энергетической безопасности региона.

5 апреля 2026 года сербские военные и полиция с помощью служебных собак обнаружили два рюкзака со взрывчаткой недалеко от газопровода «Балканский поток» (часть «Турецкого потока») — всего в нескольких сотнях метров от трубы, по которой российский газ поступает в Сербию и транзитом в Венгрию. В рюкзаках находились две большие упаковки взрывчатки большой разрушительной силы с детонаторами. Президент Сербии Александр Вучич лично сообщил об этом премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, после чего Орбан созвал экстренное заседание совета обороны. В Сербии возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, на месте продолжается осмотр и расследование.

Песков допустил причастность Киева к попытке диверсии на газопроводе в Сербии
Напомним, представитель сербских спецслужб Джуро Йованич заявил, что подрыв газопровода между Сербией и Венгрией готовил иностранный гражданин. Высшая прокуратура в Суботице возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

Оксана Попова
