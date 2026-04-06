6 апреля, 11:46

Fars сообщило об ударе Ирана по связанному с Израилем контейнеровозу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Иранские СМИ сообщили, что военные нанесли удар по контейнеровозу, который в Тегеране связывают с Израилем. С таким заявлением выступило агентство Fars со ссылкой на военный источник.

Атаку провели военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции. В публикации говорится, что целью стало судно под обозначением SDN7, а после удара на борту начался пожар.

Израиль на момент появления сообщений публично не комментировал заявление иранской стороны.

Зеленскому намекнули, что Ормузский пролив не его масштаб
История прозвучала на фоне уже резкого обострения вокруг судоходства в Ормузском проливе. Еще 4 апреля Reuters сообщало, что Иран заявлял об атаке дроном на другое судно, которое тоже называл связанным с Израилем. Одновременно через Ормуз все еще пытаются проходить отдельные коммерческие суда, хотя маршрут остается крайне напряженным и политически чувствительным. Ранее Reuters писал о проходе французского контейнеровоза через пролив на фоне продолжающегося кризиса.

Свой, чужой, плати: Иран придумал новую классификацию стран для прохода через Ормуз
Марина Фещенко
