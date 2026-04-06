Fars сообщило об ударе Ирана по связанному с Израилем контейнеровозу
Иранские СМИ сообщили, что военные нанесли удар по контейнеровозу, который в Тегеране связывают с Израилем. С таким заявлением выступило агентство Fars со ссылкой на военный источник.
Атаку провели военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции. В публикации говорится, что целью стало судно под обозначением SDN7, а после удара на борту начался пожар.
Израиль на момент появления сообщений публично не комментировал заявление иранской стороны.
История прозвучала на фоне уже резкого обострения вокруг судоходства в Ормузском проливе. Еще 4 апреля Reuters сообщало, что Иран заявлял об атаке дроном на другое судно, которое тоже называл связанным с Израилем. Одновременно через Ормуз все еще пытаются проходить отдельные коммерческие суда, хотя маршрут остается крайне напряженным и политически чувствительным. Ранее Reuters писал о проходе французского контейнеровоза через пролив на фоне продолжающегося кризиса.
