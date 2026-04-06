Число жертв атаки ВСУ на сухогруз в Азовском море возросло до трёх человек

Число погибших при атаке беспилотником ВСУ на сухогруз «Волго-Балт» в Азовском море достигло трёх человек. Данную информацию передаёт ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На борту сухогруза обнаружены два обгоревших тела членов экипажа. Тело третьего погибшего экипаж смог забрать с собой», — сказали в службе.

Помимо этого стало известно, что сухогруз обнаружили и отбуксировали в Краснодарский край — в село Кучугуры. Судно выгорело и начало тонуть.