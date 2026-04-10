Почему девочка-крестьянка семи лет на Руси умела больше, чем вы в свои 40?

За время, пока ваш 40-летний знакомый ищет, где можно купить красную воду для борща, семилетняя девочка на Руси успела бы переделать все дела на день. Да, раньше жизнь была сложнее, и работать приходилось даже детям. С младенчества люди впитывали идею о том, что труд — это жизнь. Все сказки, игрушки, стишки и потешки были направлены на воспитание добросовестного работника. Life.ru расскажет, что в старину должна была знать и уметь семилетняя девочка из крестьянской семьи. Итак, чек-лист для обычного дня на Руси.

Домашние дела

Начнём с лёгкого: в обязанности девочек входило подметание помещений. Это не такая уж и тяжёлая, но важная задача! Ещё детям могли доверить чистку печки и добычу дров. Ну и, разумеется, уборка в доме и помощь в приготовлении еды тоже входили в круг обязанностей маленькой девочки. Но не думайте, что дети были не рады такой нагрузке. Дела обстояли совсем наоборот! Да, девочка, видя, как мама, бабушка и старшие сёстры, усердно работают по дому и в поле, старалась брать с них пример и помогать им по мере сил. А что ещё входило в обязанности?

Рукоделие: топ важных навыков

В век, когда люди бегут в ателье, чтобы пришить пуговицу, кажется, что семилетняя умелица творила чудеса. Прясть на веретене многие начинали уже в 5 лет, а к 7 годам это был отработанный навык. Вы вообще знаете, как сделать из клока шерсти нитку? Вот-вот! А на Руси дети умели шить простые вещи: мешочки, тряпицы, заплатки, причём без швейной машинки, обычной иглой. И, конечно же, ребёнок мог помогать ткать: сначала заправлять нити под чутким контролем старших, а уже к 10–12 годам девочка могла садиться за станок сама.

А что насчёт работы по хозяйству и во дворе

Вы знаете, как ухаживать за домашним скотом? Да, в наше время многие содержат животных, вот только чаще всего этим людям сильно за 20. А на Руси маленькие девочки отлично справлялись с кормлением кур, гусей или уток. А ещё нужно было собирать яйца. Казалось бы, просто, но попробуй забрать яйцо из-под злой наседки, которая клюётся так, что синяки остаются!

Не стоит забывать и про работу на огороде — картошка сама себя не вырастит. А ещё хорошо было бы разбираться в ягодах, грибах и травах, а то полсемьи отравить можно. Кстати, про травы: их использовали для изготовления лекарственных отваров, за что также отвечали маленькие девочки.

Но зачем столько навыков?

Пожалуй, самое шокирующее для нас с вами — совсем не скот и дрова. В 7 лет девочка нередко уже знала, за кого выйдет замуж, потому что сватовство было важным делом. Родители договаривались заранее, и примерно с этого возраста девочка готовилась к браку. Во-первых, она шила и вышивала себе приданое — полотенца, рубахи и постель, то есть семилетка копила его своими руками. Во-вторых, её психологически готовили к замужеству: объясняли, как вести себя со свекровью, как угодить мужу и как вести быт в доме.

Вот такая она, жизнь семилетки на Руси. Пока мы жалуемся на усталость после двух часов на рабочем созвоне, заказываем доставку и не знаем назначения половины кнопок на стиральной машинке, маленькие крестьянки работали наравне со взрослыми! Да, они и в лесу могли выжить, и семью прокормить без всяких там мультиварок. Но не всегда жизнь крестьян была сказкой. Недавно Life.ru рассказал о том, что барин мог сделать со своим крепостным до 1861 года.