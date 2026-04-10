10 апреля, 13:19

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве во Владикавказе

Обложка © Life.ru

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поделился последними данными о самочувствии несовершеннолетних, пострадавших в недавнем происшествии во Владикавказе. По его словам, состояние госпитализированных детей стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В медицинские учреждения Владикавказа экстренно доставили 14 человек. Среди них двое детей, остальным пострадавшим потребовалась помощь после случившегося взрыва.

Состояние троих взрослых медики оценивают как тяжёлое. Врачи продолжают оказывать необходимую помощь всем поступившим гражданам.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Специалисты делают все возможное, чтобы спасти этого человека, подчеркнул представитель ведомства.

Жители Владикавказа приняли за перестрелку взрыв на складе пиротехники

Напомним, о взрывах во Владикавказе сообщили днём 10 апреля. Столб дыма с улицы Августовских Событий был виден по всему городу. По предварительным данным, причиной стал пожар на складе с просроченной пиротехникой.

Оксана Попова
