25-й лунный день погубит ваши нервы! Что ещё говорит Лунный календарь на 13 апреля 2026 года

13 апреля — время особого состояния природы и человека. С 04:15 по московскому времени начнётся 25-й день лунного цикла. Астрологи предупреждают: это не день подвигов, а время замедления, тишины и работы над собой. Life.ru рассказал, как провести эти сутки с пользой и без потерь!

Что принесёт 25-й день лунного цикла 13 апреля

25-й лунный день относится к фазе убывающей Луны, четвёртая четверть — это завершающий этап перед новолунием. Энергия спадает, мир замирает. Именно поэтому характеристика дня звучит однозначно: пассивность, покой, одиночество. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Ничего нового начинать сегодня нельзя: ни проекты, ни отношения, ни ремонт.

А вот завершить начатое можно и нужно! Но делайте всё не спеша. Совершите хоть одну ошибку 13 апреля 2026 года — и перенапряжение, нервный срыв или конфликт вам обеспечены! Наши предки верили, что в 25-е лунные сутки лучше не выходить из дома без крайней нужды. Случайные встречи и неожиданности сегодня не просто раздражают, а могут выбить из колеи на неделю вперёд. Как сохранить спокойствие и пережить 13 апреля 2026 года?

25-е лунные сутки: главные правила на 13 апреля 2026

В людях в этот день не бурлит энергия. Наоборот — накатывает лень, апатия, хочется спрятаться под плед. 13 апреля 2026 года нужно быть внимательным и медлительным. Присматривайтесь и прислушивайтесь к окружающему миру, он может подавать вам важные знаки. Откажитесь от серьёзных физических нагрузок, не берите на себя ответственность за важные дела и постарайтесь не давать обещаний. Полезнее всего будет посвятить этот день самому себе. Активные действия не принесут результата. Они лишь выведут вас из душевного равновесия. Высшая задача 25-го лунного дня — научить человека любви к себе. Без этого, как пишут астрологи, невозможно ни успокоиться, ни наладить жизненный ритм.

Что можно и нужно делать в 25-й лунный день?

Несмотря на общую пассивность, день даёт несколько важных «можно». Ими не стоит пренебрегать, если хотите заложить качественный фундамент на всю оставшуюся неделю: Завершать старые дела: допишите отчёт, дособирайте шкаф, досмотрите давно начатый сериал — но без фанатизма. Заниматься финансами: удивительно, но это хороший день для денег, бухгалтерии и даже судебных дел. Укреплять здоровье: Контрастный душ, лёгкая растяжка, баня, посещение врача. Уединиться и размышлять: подумайте о своём характере, поведении, мировоззрении. Луна помогает трезво оценивать свои слабые стороны.

Что категорически нельзя делать в 25-й лунный день?

А вот запретов на 13 апреля 2026 года по лунному календарю много... За нарушения придётся платить нервами и здоровьем! Обязательно сделайте скриншот, чтобы было удобнее: В 25-й лунный день не начинайте новые проекты — они провалятся.

Нельзя спешить и нервничать — это прямой путь к срыву.

Запрещено вступать в случайные контакты — 13 апреля незнакомцы отнимают вашу энергию.

Не вступайте в брак — считается, что союз, созданный в 25-й лунный день, будет несчастливым.

Не стоит заниматься коллективным трудом — совместная деятельность не клеится.

Ни в коем случае не игнорируйте заболевших близких!

Стрижка и цвет волос: 13 апреля 2026 — день смелых решений

Вот где настоящий сюрприз! Стрижка волос в 25-й лунный день — это прекрасное время для смелых, новаторских, экспериментальных и даже экстравагантных стрижек и укладок. Хотите пикси, асимметрию, ирокез или креативный андеркат? Вперёд. Красить волосы в необычный для вас цвет сегодня тоже хорошо. Розовый, синий, фиолетовый — Луна поддержит трансформацию. Но есть важное «но»: привычную, годами поддерживаемую стрижку сегодня делать не стоит. Можно получить совсем не тот эффект, что вы ожидаете. Луна любит новизну, а не рутину.

Здоровье и сны: на что обратить внимание в 25-й лунный день

Здоровье. Для заболевшего в этот день промедление смерти подобно (в переносном смысле, но очень серьёзно). Помощь нужна немедленно. Будьте предельно внимательны к близким: их слабость сегодня может быстро перерасти в опасное состояние. А вот лечебное голодание, баня, массаж, йога — только приветствуются. Организм сам просит очищения. Сны в 25-й лунный день. Может присниться плохой сон — кошмар или тревожный. Не пугайтесь. Проснувшись, три раза скажите: «Куда ночь, туда и сон». Утром откройте кран с холодной водой и шёпотом расскажите сон воде (его смоет). Потом прочитайте любую молитву, которую знаете. Старый метод работает безотказно.

Кто родился в 25 лунный день: подарок Фортуны

Люди, родившиеся в этот день, имеют большую вероятность получить благосклонность Фортуны. Судьба их любит, даже когда они ничего не делают. Так что, если ваш день рождения пришёлся на 25-е лунные сутки, вы в хорошей компании. Ваша задача — научиться той самой любви к себе, о которой говорят астрологи. И тогда удача будет ходить за вами по пятам.

Совет на 25-й лунный день от Life.ru

Главный совет дня: отключите уведомления, отмените встречи, если это возможно, и постарайтесь уделить время себе. 25-й лунный день в апреле 2026 года — это идеальное время для самопознания и рефлексии. Запомните: 13 апреля мы строим фундамент на оставшуюся неделю! Чтобы период с 14 по 19 апреля был продуктивным, нужно постараться в понедельник.