Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп своими действиями могут провоцировать резкие скачки счетов за электроэнергию в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию, надо привыкать», — сказал он.

Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на утверждение премьера Соединённого Королевства Кира Стармера. Британский политик связал удорожание коммунальных платежей в своей стране именно с действиями президентов России и Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что Кира Стармера раскритиковал норвежский профессор. Причина — попытка главы британского правительства объяснить удорожание электричества влиянием Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил эксперт, сама Британия принимала активное участие в конфликте против России и Ирана, но при этом премьер возлагает вину за счета потребителей лишь на президента РФ и главу Белого дома. Норвежский учёный также добавил, что западные политики подобного склада воспринимают мир сквозь призму военной силы и полностью снимают с себя ответственность, когда сталкиваются с предсказуемыми результатами своих решений.