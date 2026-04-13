Венграм стоит обратить особое внимание на безудержный праздник властей ЕС, вызванный поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Французский политик выразила мнение, что положительная оценка со стороны европейских институтов может вызывать вопросы и опасения.

«Несмотря на нелепые обвинения в «диктатуре», которые на протяжении многих лет выдвигались против правительства Виктора Орбана, демократическая Венгрия сделала выбор в пользу смены власти», — указала она у себя в соцсети Х.

Политик отметила, что Орбан, 16 лет отстаивавший свободу и суверенитет Венгрии, с достоинством принял такой исход. Его поражению больше всех оказалась рада Еврокомиссия, которая, по словам Ле Пен, неоднократно превышала свои полномочия в ущерб власти народов стран-участниц блока.

По мнению Ле Пен, подобная реакция со стороны Брюсселя может свидетельствовать о стремлении влиять на внутренние процессы государств. Она подчеркнула, что вопрос сохранения суверенитета остаётся ключевым для Венгрии в новых политических условиях.

«Удовлетворение, выраженное ЕК, которая постоянно превышала свои полномочия и компетенции в ущерб власти народов, должно вызвать у венгров беспокойство по поводу сохранения этой свободы, за которую так дорого платили на протяжении многих лет», — предупреждает политик.